В Самарской области в рамках акции «Трафарет безопасности» продолжают проводить познавательные встречи с детьми

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В Челно-Вершинском районе прошла встреча полицейских и юных участников дорожного движения на тему безопасности на дорогах.

В рамках широкомасштабных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции Челно-Вершинского района и учащиеся ГБОУ СОШ с.Челно-Вершины организовали и провели акцию «Трафарет безопасности».

В начале мероприятия инспектор по пропаганде БДД районного ОГИБДД Елена Калашникова, старший инспектор ИАЗ ОГИБДД Наталья Маховикова и старший инспектор ПДН Отделения полиции Екатерина Махмутшина провели с ребятами, посещающими лагерь дневного пребывания, профилактические беседы и рассказали о целях мероприятия.

Организаторы мероприятия вблизи образовательного учреждения и пешеходных переходов нанесли, используя белую краску на асфальте трафаретами фразы: «Возьмите ребенка за руку!», «Снимите наушники!», «Слезь с велосипеда».

Трафареты ребята изготовили своими руками, под руководством представителя Общественного совета при Отделении МВД России по Челно-Вершинскому району и учителя технологии ГБОУ СОШ с. Челно-Вершины Валерия Иванчина.

Начальник ОГИБДД Отделения МВД России по Челно-Вершинскому району Рустам Мингулов, который лично участвовал в подготовке и проведении акции, выразил надежду, что предупреждающие надписи в очередной раз напомнят пешим участникам дорожного движения о необходимости безопасного поведения на дороге.