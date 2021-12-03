В Самарской области установили новые тарифы на детские сады

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В 2022 году жителей Самарской области ждет очередное повышение цен. На этот раз речь идет об оплате пребывания ребенка в детских дошкольных учреждениях.

— Установить следующий максимальный размер платы за присмотр и уход за детьми, которые осваивают образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных организациях: Самара — 175 рублей, Тольятти — также 175 рублей. Размер платы не может превышать обозначенную сумму, — говорится в приказе министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна.

В документе прописаны также максимальные тарифы, которые чиновники приняли для других муниципальных образований. Для тех, кто воспитывает трех и более детей, цены снижены в два раза. Приказ вступает в силу 1 января 2022 года.

Сейчас в Самаре родители одного ребенка платят за детский сад 150 рублей в день: 16 рублей за содержание и 134 рубля за питание. За еду оплата производится по количеству фактических дней, которые ребенок провел в саду. За содержание родители вносят плату по производственному календарю независимо от количества дней пребывания дошкольника в образовательном учреждении. Тарифы не меняли уже несколько лет, пишет 63.ру.