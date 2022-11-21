В Самарской области торжественно проводили подразделения военнослужащих, призванных на службу в рамках частичной мобилизации  

97

Торжественные проводы подразделений военнослужащих, призванных на службу из регионов Поволжья в рамках частичной мобилизации, прошли Самарской области.С напутственными словами перед военнослужащими выступили руководители области, Самарского гарнизона, представители региональных духовных и военно-патриотических организаций.

Ранее военнослужащие прошли профессиональную подготовку по общевойсковым дисциплинам, восстановили навыки при обращении со стрелковым оружием. Убывающий личный состав полностью укомплектован всесезонными комплектами полевого обмундирования, средствами индивидуальной защиты, включая бронежилеты и шлемы, а также обеспечен необходимыми документами. Всем военнослужащим, убывающим из региона открыты банковские счета для получения денежного довольствия и региональных социальных выплат, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО