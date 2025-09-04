В Самарской области стоимость трудового патента для мигрантов за два года выросла на 78%

137

Рейтинг регионов РФ, где за период с 2023 по 2025 год зафиксирован максимальный рост стоимости патента для трудовых мигрантов, подготовили аналитики «РосМигрант».

Возглавляет его Краснодарский край, где за два года рост составил 151,4% (10 310 руб. в месяц), на втором месте располагается Крым - 150,9% (6 553 руб.), а замыкает первую тройку Челябинская область - 141,9% (8 800 руб.).

Самарская область с ростом 78% расположилась в этом рейтинге на 7-ом месте (4 459 руб. в месяц).

Стоимость патента рассчитывается по формуле: фиксированная ставка (1 200 руб.) × коэффициент-дефлятор (устанавливается Минэкономразвития) × региональный коэффициент. Последний показатель определяется органами власти каждого отдельного региона. Низким он остается в тех регионах, где есть потребность в рабочей силе, а растет его величина там, где требуется снизить количество мигрантов, пишет СитиТрафик