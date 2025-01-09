В Самарской области стартует региональный этап конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе!»

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В федеральный этап Конкурса выйдут по одной лучшей работе от каждого региона по трем номинациям.

С 10 января по 20 февраля 2023 года МВД России проводит Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».

Целью Конкурса является привлечение внимания общественности к проблеме незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также создание условий для формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.

Конкурс проводится ежегодно в два этапа (региональный и федеральный). В федеральный этап выйдут по одной лучшей работе от каждого региона по трем номинациям.

В Конкурсе могут принимать участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы.

Конкурс проводится ежегодно в два этапа (региональный и федеральный). В федеральный этап выйдут по одной лучшей работе от каждого региона по трем номинациям:

1. «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» (Конкурсные работы в данной номинации представляются на оптических носителях (CD или DVD). Форматы файла: JPG, разрешение 1920x1080p (формат 16х9), не более 10 МБ, краткая аннотация);

2. «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» (Конкурсные работы в данной номинации представляются на оптических носителях (CD или DVD). Форматы файла: avi, mpeg4; разрешение 1920x1080p, не более 500 МБ; длительность не более 120 сек., звук 16 бит, стерео, краткая аннотация);

3. «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа» (Конкурсные работы в данной номинации представляются на оптических носителях (CD или DVD). Вертикальная или горизонтальная ориентация с соотношением сторон 9:16 и разрешением 1920х1080р, длительность не более 60 сек., размер файла не более 300 МБ; видео: формат mp4, кодек H.264 (x264), битрейт не ниже 2 МБит/с; звук: 16 бит, стерео, кодек AAC или mp3, частота дискретизации 44100 Гц, битрейт не ниже 192 кбит/с, краткая аннотация).

К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие требованиям или имеющие брак в изображении или звуке. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

Для участия в региональном этапе Конкурса всем желающим необходимо направить заявки с приложением конкурсных работ до 15 февраля представляются в УНК ГУ МВД России по Самарской области по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 4 или на электронную почту: saonon@mail.ru.

Представленные на Конкурс работы оцениваются членами отборочной комиссии ГУ МВД России по Самарской области по следующим критериям: социальная значимость, информативность, глубина проработки темы, оригинальность подачи материала, практическая ценность.

Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками. Информация об итогах Конкурса будет размещена на Официальном сайте МВД России.