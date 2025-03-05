В Самарской области стартует первый этап Межведомственной комплексной операции «Чистое поколение – 2025»

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Профилактические мероприятия будут проходить в период с 10 по 19 марта в целях предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи.

В период с 10 по 19 марта на территории Самарской области стартует первый этап Межведомственной комплексной операции «Чистое поколение – 2025». Приоритетными задачами которой являются: предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических веществ можно круглосуточно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области:

8 (846) 921-22-22, 8 (846) 921-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел или по телефону "112";

- с помощью сервиса "Прием обращений", размещенного на официальном сайте для обращений: 63.мвд.ру.