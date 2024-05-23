Я нашел ошибку
Главные новости:
Люди поверили в то, что нацпроект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону, происходит это быстро и, главное, с подачи самих граждан.
Для благоустройства в 2025 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
Они касаются выделения земельных участков бойцам, «заморозки» процентов по ипотеке, уравнивания прав ополченцев ЛДНР с другими участниками спецоперации.
Рабочая группа по СВО в докладе Президенту представила новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей
Автопарк учреждения пополнили 3 машины: одна Нива и две Лада Гранта. Автомобили распределены в подразделения больницы.
Во всех подразделениях Челно-Вершинской больницы обновлен автопарк
22 мая 2024 года были спущены на воду два универсальных пассажирских судна проекта «МПКС», изготовленные по заказу региона.
Этим летом в Самарскую область поступят новые пассажирские суда
Самарский бильярдист отличился в Москве
Самарский бильярдист отличился в Москве
Норвегия перестанет пускать российских туристов
Норвегия перестанет пускать российских туристов
В Самарской области экоактивисты очистили шесть туристических локаций
В Самарской области экоактивисты очистили шесть туристических локаций
В Самарской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание дети! Летние каникулы!»
В Самарской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание дети! Летние каникулы!»
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.19
-0.22
EUR 97.9
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает на встречу с поэтами Юрием Астанковым и Дмитрием Ревякиным
24 мая в Тольятти состоится городской Фестиваль «Через века несущие свет!»
Самарцам в зоопарке расскажут о попугаях
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание дети! Летние каникулы!»

23 мая 2024 13:46
107
В Самарской области стартовало профилактическое мероприятие «Внимание дети! Летние каникулы!»

Госавтоинспекция уделяет особое внимание безопасности детей на дорогах в дни школьных летних каникул, в этой связи с 22 мая по 22 июня 2024 года на территории области проводится профилактическое мероприятие «Внимание дети! Летние каникулы!»

Во время летних школьных каникул число ДТП с участием детей и подростков увеличивается. Незанятые учебой школьники нередко остаются предоставленными сами себе и больше свободного времени проводят на улице без присмотра взрослых. Как следствие, в этот период они чаще попадают в дорожные аварии. Кроме того, на увеличение числа дорожных происшествий с детьми летом оказывают влияние такие сезонные факторы, как длинный световой день и погодные условия – солнце, высокая температура воздуха.

Региональной Госавтоинспекцией инициировано проведение специальных профилактических мероприятий под условным названием «Внимание дети! Летние каникулы!», с целью сократить количество дорожных аварий с участием детей и подростков и сделать школьные каникулы более безопасными, начиная с последних чисел мая и до второй половины июня.
В эти дни без внимания Госавтоинспекции не останутся ни сами дети, ни их родители. Инспекторы акцентируют внимание взрослых автовладельцев на важности использования детских удерживающих устройств при перевозке ребёнка в салоне автомобиля и недопустимости нарушений правил дорожного движения. Детям расскажут об опасности игр вблизи проезжей части и необходимости соблюдения правил безопасного поведения, особенно при переходе через дорогу.

Госавтоинспекция Самарской области обращает внимание родителей на то, что они являются главным примером для детей, своим поведением и действиями формируют их воспитание и привычки, в том числе культуру дорожного поведения. Поэтому принципиально важно подавать ребенку пример правильного поведения, никогда не совершать в его присутствии нарушений Правил дорожного движения – они могут привести к трагическим последствиям. Особенно опасными могут быть последствия таких нарушений в летние каникулы, поскольку рядом с детьми нет воспитателей и педагогов.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В РФ предложили запретить эксплуатацию моноколес на автодорогах
20 мая 2024, 13:21
В РФ предложили запретить эксплуатацию моноколес на автодорогах
По словам вице-президента НАС, пользователи моноколес на высоких скоростях ездят не только по автодорогам, но в парках, на тротуарах и во дворах. Транспорт
548
В Самарском регионе в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
17 мая 2024, 12:16
В Самарском регионе в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах. Общество
716
В состоянии опьянения в Самарской области за три дня водили машину 62 водителя
06 мая 2024, 17:55
В состоянии опьянения в Самарской области за три дня водили машину 62 водителя
От пристального внимания полицейских не ускользнули и иные правонарушения. Общество
704
В центре внимания
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
23 мая 2024  13:25
В настоящее время жителям Самары оказывают 72 меры социальной поддержки
104
в Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей
23 мая 2024  10:29
В Самарской области стартовал IX Форум приёмных семей
188
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
22 мая 2024  12:50
Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе «Библиотека в многополярном мире»
482
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
21 мая 2024  10:35
Уполномоченный по правам человека проведет целевой прием по реализации трудовых прав граждан
434
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
20 мая 2024  13:10
В Самарской области завершился региональный чемпионат «Абилимпикс» - 2024
617
Весь список