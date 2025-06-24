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В Самарской области стартовала социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»

24 июня 2025 10:23
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В Самарской области стартовала социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»

Официальный старт кампании в регионе был дан 20 июня.

Госавтоинспекция МВД России объявила о старте масштабной социальной кампании «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ». Одна из основных ее целей – снизить количество ДТП с участием пешеходов. Самарский регион стал первым в стране, где началась кампания. Участники пресс-конференции из числа самарских СМИ смогли убедиться в этом, проехав по трем локациям, в которых встретились с кандидатами в водители, водителями на АЗС и самыми массовыми участниками дорожного движения – пешеходами на набережной.

Социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Она служит повышению грамотности и уровня правосознания всех участников дорожного движения. Ее актуальность подтверждается печальной статистикой: наезд на пешехода продолжает оставаться вторым по массовости видом ДТП на российских дорогах. В Самарской области в минувшем году произошло 853 ДТП, связанных с наездом на пешеходов.

Общий охват кампании составит более 300 тысяч человек. Это те, с кем мы будем непосредственно контактировать на мероприятиях. На самом же деле, участников дорожного движения, которые будут знать о том, что проводится такая кампания, в стране будет гораздо больше.

Каждый участник наших мероприятий получит в подарок изделия со светоотражающими элементами, чтобы быть заметнее на дороге. Это шнурки для обуви и брелок, который можно повесить на сумку или рюкзак. В темное время суток такая маленькая деталь может спасти жизнь, это факт. Всех призываю участвовать в наших мероприятиях, носить на одежде и обуви в темное время суток световозвращающие элементы и быть информированными.

Эксперты ответили на многочисленные вопросы журналистов разных изданий. Сразу после пресс-конференции журналисты побывали в автошколе, на автозаправочной станции и оживленном переходе на набережной Волги, где смогли увидеть, как ведется разъяснительная работа с кандидатами в водители, водителями и пешеходами.

Социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ» продлится до конца ноября 2025 года и охватит почти половину российских регионов.

Теги: БДД

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