В Самарской области стартовала ежегодная Всероссийская акция МВД России «Цветы для автоледи»

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Госавтоинспекторы, кинологи и общественники создавали весеннее настроение на дорогах областного центра.

Доброй традицией стало участие полицейских и общественников Самарской области в ежегодной Всероссийской акции МВД России «Цветы для автоледи» в преддверии Международного женского дня.

Так, сегодня на дороги областного центра вышел необычный, «цветочный патруль», состоящий из госавтоинспекторов, инспекторов-кинологов и представителей Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские останавливали автомобили, за рулем которых находились представительницы прекрасного пола. Начальник отделения Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре подполковник полиции Сергей Шепелев и начальник отделения Центра кинологической службы областного главка МВД подполковник полиции ВаграмАсрян лично поздравляли женщин с наступающим праздником, вручая весенние цветы и подарки. Пользуясь возможностью, представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Владислав Баландин напоминал автолюбительницам о том, как обезопасить себя от действий мошенников.

«Подобные мероприятия способствуют созданию позитивной атмосферы на дорогах и укреплению взаимопонимания между участниками дорожного движения», - подчеркнул общественник.

Некоторые из автолюбительниц, остановившись по требованию сотрудников Госавтоинспекции, предполагали, что допустили нарушение Правил дорожного движения, и, поняв, что для них подготовлен сюрприз, от души благодарили полицейских и общественников за добрые слова и отличное настроение.

Акция «Цветы для автоледи» пройдет в ближайшие дни на территории всего региона.