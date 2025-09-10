В Самарской области стартовал второй этап конкурса профмастерства среди сотрудников спецподразделений ФСИН России 

125

В УФСИН России по Самарской области стартовал второй этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников отделов специального назначения ФСИН России Приволжского федерального округа. Мероприятие проходит на базе отдела специального назначения «Мангуст» уголовно-исполнительной системы региона.

Открытие конкурса провёл заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Олег Заложук, который подчеркнул важность таких соревнований для повышения боевой готовности, сплочённости и профессионального уровня спецподразделений.

В течение трёх дней 14 представителей спецподразделений из различных территориальных управлений Приволжья будут проходить четыре ключевых этапа конкурса:

-тактико-специальная подготовка;

-огневая подготовка;

-тактическая подготовка;

-медицинская подготовка.

Каждый этап оценивается по строгим критериям, включая скорость выполнения задач, точность, соблюдение правил безопасности и уровень взаимодействия в команде.

Победители второго этапа получат право участия в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, который объединит лучших сотрудников отделов специального назначения со всей страны, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО