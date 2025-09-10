Я нашел ошибку
Эти изменения направлены на повышение эстетики городской среды.
В Самаре появится дизайн-код уличных киосков и павильонов
Огнеборцы продемонстрировали, как быстро и слаженно они  подают воду с помощью ручных стволов, пеногенератора и лафетного ствола от пожарной автоцистерны.
В Сызрани сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательные мероприятия для жителей и гостей города
Всего в поисковых работах были задействованы 93 человека и 9 единиц техники.
В Самарской области нашли, заблудившегося в поле  подсолнечника 7- летнего мальчика
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +16, +18°С.
11 сентября в регионе днем кратковременный дождь, до +19°С
Изменения должны вступить в силу с 1 марта 2026 года и действовать до 1 сентября 2031 года.
Операторам дронов в России придется получать права
Автолюбители с пониманием отнеслись к проводимой акции.
Полицейские двух районов Самарской области провели профилактическую акцию «Пристегнулся сам, пристегни ребёнка»
5 критических признаков алкогольной зависимости.
Психолог: психологическая зависимость от алкоголя не является приговором, а скорее вызовом, который можно преодолеть
В этом году капитальный ремонт проведен в фельдшерско-акушерском пункте села Чекалино и офисе врача общей практики с. Старая рачейка Сызранского района.
В Сызранском районе продолжается модернизация подразделений центральной городской и районной больницы
В Самарской области стартовал второй этап конкурса профмастерства среди сотрудников спецподразделений ФСИН России 

10 сентября 2025 14:46
125
В течение трёх дней 14 представителей спецподразделений из различных территориальных управлений Приволжья будут проходить четыре ключевых этапа конкурса.

В УФСИН России по Самарской области стартовал второй этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников отделов специального назначения ФСИН России Приволжского федерального округа. Мероприятие проходит на базе отдела специального назначения «Мангуст» уголовно-исполнительной системы региона.

Открытие конкурса провёл заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Олег Заложук, который подчеркнул важность таких соревнований для повышения боевой готовности, сплочённости и профессионального уровня спецподразделений. 

В течение трёх дней 14 представителей спецподразделений из различных территориальных управлений Приволжья будут проходить четыре ключевых этапа конкурса:
-тактико-специальная подготовка;
-огневая подготовка;
-тактическая подготовка;
-медицинская подготовка.

Каждый этап оценивается по строгим критериям, включая скорость выполнения задач, точность, соблюдение правил безопасности и уровень взаимодействия в команде.

Победители второго этапа получат право участия в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, который объединит лучших сотрудников отделов специального назначения со всей страны, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

