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Работы юных жителей региона посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Самарской области стартовал Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа», проходящий в три этапа: на районном, областном и федеральном уровне.

Учитывая, что 2025 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом защитника Отечества, юным участникам конкурса в этот раз предстоит отобразить в своем творчестве мужество и отвагу сотрудников органов внутренних дел, в том числе, проходящих службу в зоне СВО.

Отдельная номинация посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Управлением по работе с личным составом территориальных органов МВД принимаются тематические поделки детей в трех возрастных категориях от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет, с соблюдением условий:

работа, изготовленная ребенком самостоятельно, должна соответствовать указанной тематике конкурса и не должна превышать размера 30 на 40 см.

Жюри каждого территориального органа МВД выберет лучших авторов работ из числа которых представители Общественного совета при региональном главке МВД отберут победителей, чьи поделки будут представлять наш регион на федеральном этапе конкурса.

Победителей ждут заслуженные награды.

Участие в конкурсе, посвященном Году защитника Отечества – это прекрасная возможность детям проявить свои таланты и выразить благодарность героям нашей страны, создав яркие вдохновляющие работы!