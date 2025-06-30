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В Самарской области стало выгоднее снимать квартиры для отдыха в июле

30 июня 2025 10:03
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В Самарской области стало выгоднее снимать квартиры для отдыха в июле

Яндекс Путешествия назвали топ-10 российских регионов, показавших наибольшее снижение средней стоимости ночи в сегменте посуточного жилья в июле. Для этого сервис сравнил данные по поиску и бронированиям апартаментов во второй месяц лета 2024 и 2025 годов.

Первые три места по снижению цен на краткосрочную аренду жилья в июле занимают Пензенская, Новгородская и Тульская области. Их объединяет спрос туристов на малые города и локальные туристические маршруты: здесь посуточно можно арендовать и загородные дома, и квартиры в исторических центрах, развивается инфраструктура для индивидуальных путешествий, а спрос распределяется равномерно, без перегрузки. Рост предложения и гибкое ценообразование делают отдых особенно выгодным для тех, кто ищет тишину, колорит и возможность отдохнуть без лишних трат.

ТОП-10 регионов, где посуточное жилье подешевело сильнее всего:

  1. Пензенская область — снижение средней стоимости ночи в июле год к году составило 34,5%. В среднем, в июле этого года 1 ночь в одном из объектов туристического жилья в регионе обойдется в 2 700 рублей, при этом длительность бронирования — 2 ночи.

  2. Новгородская область — снижение на 29,6%. В среднем, стоимость одной ночи — 6 360 рублей, продолжительность — 2 ночи.

  3. Тульская область — снижение на 21,3%. В среднем, стоимость одной ночи — 4 400 рублей, продолжительность — 3 ночи.

  4. Республика Дагестан — снижение на 17,2%. В среднем, стоимость одной ночи — 4 880 рублей, продолжительность — 5 ночей.

  5. Самарская область — снижение на 16,2%. В среднем, стоимость одной ночи — 4 450 рублей, продолжительность — 4 ночи.

  6. Тюменская область — снижение на 15,1%. В среднем, стоимость одной ночи — 4 180 рублей, продолжительность — 4 ночи.

  7. Республика Северная Осетия — Алания — снижение на 8%. В среднем, стоимость одной ночи — 6 050 рублей, продолжительность — 2 ночи.

  8. Псковская область — снижение на 6,4%. В среднем, стоимость одной ночи — 5 530 рублей, продолжительность — 2 ночи.

  9. Волгоградская область — снижение на 4,9%. В среднем, стоимость одной ночи — 5 110 рублей, продолжительность — 3 ночи.

  10. Воронежская область — снижение на 4,5%. В среднем, стоимость одной ночи — 4 210 рублей, продолжительность — 2 ночи.

В июле наиболее заметное снижение цен на туристическое жилье зафиксировано в так называемых «тихих регионах», где туристический фокус смещен на малые города, загородные маршруты и неспешный ритм путешествий. Эти направления становятся все популярнее на фоне усталости туристов от массовых курортов: высоких цен, перегруженной инфраструктуры и однотипных сценариев отдыха. Все больше путешественников выбирают индивидуальные поездки с атмосферой уюта, колорита и локальных открытий — будь то краткосрочная аренда квартиры в старинном городке, прогулки по неспешным улочкам или гастрономические открытия в местных кафе. Умеренный спрос, расширяющееся предложение жилья и гибкое ценообразование делают такие поездки не только содержательными, но и выгодными.

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