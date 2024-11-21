В Самарской области сотрудники полиции вручили первые паспорта юным жителям региона

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Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Мы-граждане России!»

В Кошкинском районе в здании МБУ "Центр по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике" в рамках Всероссийской акции «Мы-граждане России!» состоялось торжественное вручение первых паспортов юным жителям региона.

Мероприятие, на котором присутствовал начальник О МВД России по Кошкинскому району полковник полиции Алексей Колесов, традиционно началось под звуки Гимна Российской Федерации.

Волнительным моментом церемонии стало произнесение клятвы - юноши и девушки дали обещание быть патриотами своей страны, служить и трудиться на благо Родины и нести ответственность за её судьбу.

Алексей Колесов подчеркнул важность события, отметил, что быть гражданином России – это большая ответственность и пожелал ребятам уверенно идти по жизни, хранить и преумножать традиции нашей страны.

Подросткам разъяснили их права и обязанности, которые они получают вместе с паспортом, напомнили о необходимости бережного обращения с документом и вручили памятные подарки.

Юноши и девушки, в свою очередь, пообещали быть достойными гражданами своей страны.

В завершение мероприятия участники церемонии сделали совместное фото на память.