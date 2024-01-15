В Самарской области сотрудники полиции вместе с общественниками вручили паспорта юным жителям региона

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Юноши и девушки в торжественной обстановке вступили в новый этап своей жизни.

В Тольятти прошло торжественное вручение юношам и девушкам главного документа гражданина Российской Федерации. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, представители Администрации, член Общественного совета при территориальном органе внутренних дел и родители подростков.

В Администрации городского округа Тольятти документ, удостоверяющий личность, юноши и девушки получили из рук заместителя начальника отделения по вопросам миграции ОП по Автозаводскому району 1 У МВД России по городу Тольятти подполковника полиции Натальи Кузнецовой. Помимо паспортов, ребята получили в подарок памятные сувениры с символикой Самарской Губернии.

Наталья Владимировна, рассказала молодым людям о правах и обязанностях, появляющихся у них с получением паспорта, о необходимости бережного хранения и использования основного документа, а также пожелала с достоинством относиться к закону и государству.

«Поздравляем вас с важным событием. Паспорт гражданина Российской Федерации знаменует начало самостоятельности и взрослой жизни. С гордостью несите по жизни звание гражданина Российской Федерации, и прикладывайте все силы, чтобы преумножить величие родной страны», – напутствовала ребят представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Татьяна Штангрет.