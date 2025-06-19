В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические встречи с несовершеннолетними

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Мероприятия прошли в рамках региональной акции «На страже детства».

В рамках региональной акции «На страже детства», реализуемой с целью обеспечения безопасности детей в период летних каникул, полицейские Самарской области проводят профилактические мероприятия с несовершеннолетними.

Так, в Красноярском районе инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Отделения Госавтоинспекции капитан полиции Динара Шуриева провела с ребятами спортивную эстафету «Дорожная олимпиада».

В ходе мероприятия юным жителям района напомнили правила управления велосипедами и СИМ, а также значение дорожных знаков.

В Кинельском районе госавтоинспекторы совместно с педагогами дополнительного образования и специалистами центра детского дорожно-транспортного травматизма провели в пришкольном лагере дневного пребывания квест-игру.

В рамках мероприятия ребята проходили испытания на знание Правил дорожного движения, с чем они достойно справились.

Кроме того, сотрудники полиции рассказали мальчишкам и девчонкам о видах и причинах дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и призвали строго соблюдать ПДД.

В завершении мероприятий полицейские пожелали ребятам безопасно провести летние каникулы.