В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции помогли автомобилистке

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Водитель поблагодарила полицейских за неравнодушие и оказанную помощь.

К полицейским, во время несения службы, зачастую, обращаются за помощью граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Оказывать содействие участникам дорожного движения стало доброй традицией для сотрудников Госавтоинспекции Самарской области.

Так, инспектора отдельного взвода ДПС Отделения Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России Волжский, несли службу на на автодороге «Самара-Бугуруслан», когда к ним подъехал автомобиль и растерянная девушка-водитель, сообщила, что в дороге у ее машины спустило заднее колесо, но, не смотря на все попытки, своими силами девушке не удалось устранить неисправность.

Госавтоинспекторы пришли на помощь водителю, накачали колесо и, убедившись, что все в порядке, пожелали ей хорошей дороги!

Девушка, в свою очередь, поблагодарила полицейских за неравнодушие и оказанную помощь.

После этого сотрудники Госавтоинспекции продолжили несение службы.