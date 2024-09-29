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В Самарской области состоится экологический марафон "Самарская Лука"

29 сентября 2024 14:23
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Ежегодный экологический марафон пройдет по дороге от Жигулевска до Ширяева по живописным местам с видом на Волгу.

В следующее воскресенье, 6 октября, в Самарской области на территории национального парка "Самарская Лука" пройдет ежегодный экологический марафон по дороге от Жигулевска до Ширяева по живописным местам с видом на Волгу.

Организаторами соревнований являются администрация Жигулевска, ФГБУ «Национальный парк "Самарская Лука", министерство спорта Самарской области и Самарская областная федерация легкой атлетики.

 Мероприятие, помимо физкультурно-спортивного, носит и экологический характер. Организаторы призывают бережно относиться к природе и сохранить уникальную Самарскую Луку для настоящих и будущих поколений.

 Участникам в зависимости от уровня подготовленности предлагаются дистанции на выбор: 3 и 10 км, полумарафон 21,1 км, марафон 42,195 км. Каждый финишер получит сувенирную медаль.

Сбор участников – в Жигулевске на площади Победы. Старт на дистанции 42 км и 3 км – из села Ширяево в 10:00. Старт полумарафона – из села Зольное в 11:00. Старт 10-километровой дистанции – из села Солнечная Поляна в 13:00. Финиш всех дистанций – в селе Ширяево.

Проведение массовых забегов активно способствует решению одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом. В Самарской области с целью повышения доступности таких занятий по поручению губернатора разработана региональная программа "Мастер спорта".

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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