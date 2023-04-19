В Самарской области с начала сезона зарегистрировано 427 пострадавших от укусов клещами, из них 153 ребенка

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Управление Роспотребнадзора по Самарской области информирует, что всего с начала эпидемического сезона в области зарегистрировано 427 пострадавших от укусов клещами, из них 153 ребенка. За неделю наблюдения с 10 по 17 апреля случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.

В целях предотвращения укусов и предупреждения заражения населения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.).

На 2023 год запланировано проведение противоклещевых обработок на территории общей площадью 4391,99 га.

По состоянию на 17 апреля. обработки проведены на территории 41,73га.

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