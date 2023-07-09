В Самарской области с 10 по 14 июля отключат телевидение и радио

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На следующей неделе в Самарской области будет проходить профилактика оборудования на телевизионных и радиоканалах. Из-за этого отключение вещания в регионе запланировано с 10 по 14 июля.

Вещание будут отключать на несколько часов в разные дни. В основном неудобства коснутся Жигулевска. А также Самару, Сызрань и Кинель-Черкассы. Одновременно на территории всего региона вещание остановят только 10 июля. В этот день с 7:00 до 16:00 зрители не увидят Самарское Губернское Телевидение (ТК Губерния) и не услышат Самарское Губернское Радио (Радио Губерния).



Ориентировочный график отключения вещания с 10 по 14 июля можно прочитать здесь.



Как сообщают в региональном филиале российской телевизионной и радиовещательной сети (РТСР), некоторые работы по профилактике могут перенести на другой день или время. Например, из-за плохой погоды. Все отключения согласовываются с представителями вещания, пишет Сова.