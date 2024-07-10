В Самарской области с 1 сентября 2024 года ограничат продажу спиртного

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Купить алкогольные напитки в "наливайках" нельзя будет с 22:00 до 10:00. Соответствующий закон подписал глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

Согласно документу, пункты общественного питания, расположенные в многоквартирных домах или рядом с ними, не смогут продавать любой алкоголь с 22:00 до 10:00. Также закон исключает розничную продажу пенных напитков в объектах общепита в МКД без лицензии. А заведения, которые торгуют слабоалкогольными напитками в розницу, должны соответствовать ГОСТу.



Ранее глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что получил сотни обращений по проблеме с "наливайками". В итоге депутаты проголосовали за принятие изменений в закон "О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции", пишет Сова.