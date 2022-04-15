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В Самарской области росгвардейцы организовали концерт для беженцев

15 апреля 2022 12:05
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В Самарской области росгвардейцы организовали концерт для беженцев

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области организовали концерт для вынужденных переселенцев с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Они прибыли в регион на поезде 31 марта, часть людей сейчас размещена в санатории «Колос» в Кинель-Черкасском районе.

«После пережитого стресса, когда нас встретили, сначала я не поняла этого всего. Сейчас, когда я пришла в себя, вижу, что люди здесь очень хорошие, отношение к нам прекрасное. Нет никакой агрессии, наоборот, доброжелательно, все выслушают, ответят, подскажут», - рассказывает Татьяна Мирошниченко.

Практически каждый день с вынужденными переселенцами работают представители органов власти, помогают в оформлении необходимых документов. К ним приезжают волонтеры, в случае необходимости беженцам оказывается психологическая помощь.

«Мы будем вместе» - так озаглавили свою концертную программу представители регионального Управления Росгвардии. Военный оркестр под управлением майора Олега Чемоданова исполнил различные музыкальные произведения – как современные хиты, так и композиции, уже ставшие признанной классикой, как, например, вальс «На сопках Манчжурии». Майор Чемоданов рассказал зрителям, что прославленное произведение Ильи Шатрова впервые было исполнено именно в Самаре.

«Своим концертом мы, в том числе, хотели познакомить жителей Донбасса с нашим регионом. Поэтому рассказали им о культуре, традициях, обычаях, достижениях Самары в авиастроении и космической отрасли. Подобные мероприятия мы планируем проводить и в дальнейшем, в других местах размещения вынужденных переселенцев» - рассказал заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области по военно-политической работе полковник Василий Суржок.

Теги: Росгвардия

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