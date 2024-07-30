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В Самарской области растет число объектов, оформленных по «дачной амнистии»

30 июля 2024 09:29
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В Самарской области растет число объектов, оформленных по «дачной амнистии»

 Более 3000 объектов недвижимости было оформлено по «дачной амнистии» с начала 2024 года в Самарской области. Из них львиная доля – больше половины, пришлась на оформление жилых домов, 25% - земельных участков, 17% - иных вспомогательных объектов, для строительства которых не требуется получение разрешения на строительство и подготовка уведомлений, и около 6% -  садовых домов.

«Чтобы распорядиться недвижимостью – продать, подарить, сдать в аренду, заложить в банке, необходимо зарегистрировать свое право на объект недвижимости. «Дачная амнистия» способствует упрощению процедуры оформления документов и сокращению сроков ее проведения. Кроме того, оформив право, собственник может быть спокоен за безопасность своего имущества, так как можно застраховать дом, и при наступлении неблагоприятных обстоятельств получить компенсацию», – комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова

         Напоминаем, что «дачная амнистия» действует до 1 марта 2031 года и позволяет гражданам зарегистрировать отдельные виды недвижимости в упрощенном порядке - без получения уведомлений о начале либо окончании строительства, а также без разрешения на ввод в эксплуатацию и других процедур.

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