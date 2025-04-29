Я нашел ошибку
Главные новости:
До Гавриловой поляны теплоходы будут ходить три раза в день.
C 30 апреля пустят пригородные речные маршруты до Зольного и Гавриловой поляны
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены.
Почти 36 тысяч сотрудников 224 предприятий Самарской области уже прошли диспансеризацию по месту работы
Награды вручил первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.
Состоялось награждение победителей конкурсов «Профессионал года» и «Лучшая трудовая династия Самарской области»
Центральное событие 9 Мая – военный парад, пройдет в Самаре, на площади Куйбышева. Торжественный марш начнется в 10:00.
В Самарской области рассказали о мероприятиях к 80-летию Великой Победы
На выставке регион демонстрирует промышленный, инвестиционный, экономический и туристический потенциал.
Самарская область представляет возможности промышленного туризма на Международной выставке в Ташкенте
На нем выступают хоровые и певческие коллективы из разных регионов России и Самарской области. В разные годы в фестивале принимало участие до 30 коллективов и порядка 600 участников.
В Самаре пройдет Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»
Хорошо ли УК обслуживает Ваш дом? Вы можете поставить ей оценку!
ГЖИ СО: опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Собранные от сдачи крови средства сотрудники решили направить на оказание помощи участникам специальной военной операции.
Сотрудники УФСИН СО приняли участие в донорской акции, посвященной 80-летию Великой Победы
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.55
-0.1
EUR 93.18
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Самарцев приглашают в зоопарк на День леопарда
В Самаре пройдет мастер-класс «Сказочные миры»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области рассказали о мероприятиях к 80-летию Великой Победы

29 апреля 2025 19:21
135
Центральное событие 9 Мая – военный парад, пройдет в Самаре, на площади Куйбышева. Торжественный марш начнется в 10:00.

29 апреля в рамках пресс-конференции «Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» в Самарской области» представители регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк», областного министерства по региональной безопасности и 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии рассказали об основных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Самарской области.

В год, объявленный Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, объединяющей темой мероприятий стало сохранение истории и памяти о подвиге великого народа-победителя. Патриотические и памятные мероприятия в Самарской области начались задолго до знаменательной даты – 9 Мая.

«Для нас, как для запасной столицы в годы Великой Отечественной войны, где ковалась Победа, сохранение исторической памяти – особая миссия. В регионе прошло и запланировано к проведению огромное количество патриотических акций и мероприятий, к которым присоединились образовательные и культурные учреждения региона. Возложение цветов, патриотические творческие конкурсы, приведение в порядок памятников и другие мероприятия проходят в регионе, и каждая акция направлена на то, чтобы память о великом подвиге жила. В центре внимания, конечно, наши ветераны. К сожалению, не все они в силу возраста и здоровья, смогут присутствовать на Параде в Самаре. И мини-парады, придуманные в Самарской области в Безенчукском районе, и приобретшие всероссийский формат, для наших ветеранов – большой подарок, дань глубокого уважения их подвигу», - рассказала Инна Жичкина, исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области.

Центральное событие 9 Мая – военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Городе трудовой доблести – Самаре, на площади Куйбышева. Торжественный марш начнется в 10:00. О подготовке к Параду рассказал исполняющий обязанности начальника связи штаба 2-ой армии, майор Роман Кукушкин. Он отметил, что в событии примут участие 30 парадных расчетов, будет задействовано 42 единицы военной техники. Откроет торжественное прохождение техники легендарный танк Т-34, боевая машина образца 1941 года. Также в торжественном параде будет задействована историческая техника и вооружение времен Великой Отечественной войны: легендарные полуторки, ЗИСы и другая техника.

Акция «Бессмертный полк» в Самарской области в этом году пройдет в смешанном формате, включая традиционное очное шествие. По решению Губернатора Вячеслава Федорищева в этом году жители региона вновь смогут пройти по площади Куйбышева с портретами своих Героев.

Шествие в очном формате будет организовано только в Самаре.  В других муниципалитетах области почтить память героев можно будет, приняв участие в альтернативных форматах акции: «Стена Памяти», «Бессмертный полк в школах и детских садах», «Бессмертный полк: портрет героя на одежде», «Бессмертный полк на транспорте (личном, служебном, общественном, водном, воздушном)», «Автопробег Бессмертного полка», «Изготовление рамки с фотографией и именем героя для размещения на одежде, на аватарке и в социальных сетях». Подробная информация об альтернативных форматах «Бессмертного полка» - 2025 на сайте https://victory.polkrf.ru/.

«Один из самых масштабных альтернативных вариантов проведения акции – это Бессмертный полк онлайн». Участие сможет принять любой желающий, загрузив портрет героя своей семьи и свою фотографию на сайте 2025.polkrf.ru до 6 мая включительно. Это позволит людям пройти вместе с лицами своих дедов и прадедов в виртуальном строю 9 мая. Трансляция будет вестись 9 мая на сайте Бессмертного полка России», - рассказала Светлана Прилепская, руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» в Самарской области.

В очном формате колонна «Бессмертного полка» завершит Парад Победы в Самаре. Присоединиться к шествию могут все желающие. Шествие пройдет по ул. Молодогвардейской через площадь Куйбышева до ул. Маяковского. Начало формирования колонны с 08.00 до 11.30, начало движения - в 10.45. Формирование колонны Бессмертного полка будет осуществляться по ул. Молодогвардейской от пер. Высоцкого до ул. Венцека.

Будет привлечено порядка 400 волонтеров Победы, которые будут помогать гостям мероприятия с навигацией на трибунах и во время шествия «Бессмертного полка». Кроме того, активисты по традиции будут вручать всем желающим Георгиевские ленты.

Для обеспечения безопасности участников шествия будут оборудованы 4 контрольно-пропускных пункта: КПП – ул. Ленинградская со стороны ул. Галактионовской; КПП – ул. Ленинградская со стороны ул. Чапаевской; КПП – пер. Репина со стороны ул. Галактионовской; КПП – пересечение ул. Венцека и ул. Молодогвардейской. 

«В День Победы 9 мая в колоннах Бессмертного полка ключевым элементом, символизирующим личную память, является портрет ветерана (фронтовика, труженика тыла, блокадника, ребёнка войны, узника концлагеря, подпольщика и партизана), а также всех, кто сражался за Родину. Прежде всего, Бессмертный полк – это семейная история, акция, призванная пробудить интерес к истории своей семьи, а через нее и к истории нашей Родины», - напомнила Светлана Прилепская.

Андрей Медников, заместитель министра по региональной безопасности – руководитель управления по взаимодействию с органами военного управления и российским казачеством министерства по региональной безопасности Самарской области, рассказал о мерах безопасности, которые будут действовать в период проведения мероприятий. Он отметил, что будут задействованы силы и средства частных охранных предприятий и правоохранительных органов, будут дежурить экипажи МЧС, скорой медицинской помощи, спасатели.

«Конечно, для нас основной приоритет – безопасность. Для ее обеспечения приняты все меры. Но и гостям Парада и участникам шествия «Бессмертный полк» необходимо помнить о соблюдении правил безопасности. Не стоит брать с собой объемных сумок, это затруднит и увеличит время досмотра на КПП, воду рекомендовано брать с собой только в пластиковых бутылках, с открытой крышкой, чтобы можно было проверить содержимое. Если вдруг будет ненастная погода, то зонт должен быть обязательно складным и без острия», - акцентировал Андрей Медников.

Заместитель министра по региональной безопасности также отметил, что для обеспечения безопасности при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, в Самаре будет скорректирована схема движения транспорта. Первые изменения произойдут уже 2, 3, 5 и 7 мая в связи с проведением репетиций парада. Будьте внимательны и следите за информацией об ограничении движения по улицам областной столицы.

 

Фото: «Волжская коммуна»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Награды вручил первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.
29 апреля 2025, 19:52
Состоялось награждение победителей конкурсов «Профессионал года» и «Лучшая трудовая династия Самарской области»
Награды вручил первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов. Общество
130
На выставке регион демонстрирует промышленный, инвестиционный, экономический и туристический потенциал.
29 апреля 2025, 18:42
Самарская область представляет возможности промышленного туризма на Международной выставке в Ташкенте
На выставке регион демонстрирует промышленный, инвестиционный, экономический и туристический потенциал. Туризм
185
На нем выступают хоровые и певческие коллективы из разных регионов России и Самарской области. В разные годы в фестивале принимало участие до 30 коллективов и порядка 600 участников.
29 апреля 2025, 18:18
В Самаре пройдет Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»
На нем выступают хоровые и певческие коллективы из разных регионов России и Самарской области. В разные годы в фестивале принимало участие до 30 коллективов и... Общество
101
В центре внимания
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
29 апреля 2025  11:35
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
276
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
29 апреля 2025  09:18
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
230
В Самаре завершились весенние субботники.
28 апреля 2025  11:04
В Самаре завершились весенние субботники
366
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
28 апреля 2025  10:51
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
368
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
27 апреля 2025  14:01
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
1073
Весь список