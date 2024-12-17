В Самарской области работает выездная бригада для помощи малышам с особенностями развития

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В Самарской области уже почти 4 месяца работает выездная служба ранней помощи «Домашний консультант». Служба создана на базе Центра диагностики и консультирования Самарской области. Проект реализуется на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва).



Цель проекта – создание условий для обеспечения доступности ранней помощи по месту жительства. Деятельность выездной службы направлена на содействие физическому и психическому развитию детей в возрасте от рождения до 3х лет, улучшение их функционирования в естественных жизненных ситуациях, содействие формированию позитивных взаимоотношений детей и родителей и других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, а также повышение компетентности родителей в вопросах развития и воспитания особенного ребенка.

Особенностью проекта является непрерывность на протяжении его реализации, и максимальная вовлеченность родителей и членов семьи, которые выполняют рекомендации специалистов между домашними визитами выездной бригады.



Команда, состоящая из специалистов различного профиля (логопеды, дефектологи, психологи, врачи) оказывает помощь на дому семьям с малышами с особенностями развития, не имеющих возможности посещать учреждение самостоятельно. Для каждого ребенка разрабатывается и реализуется индивидуальная программа ранней помощи и организуется коррекционно-развивающее пространство в домашних условиях. Это поэтапный процесс, начиная с выявления проблем в развитии ребенка, проведение междисциплинарной оценки, составления индивидуальных программ помощи и сопровождения семьи, постоянный контроль динамики в течение действия проекта и заканчивая процессом подготовки ребенка в дошкольное учреждение.



В настоящее время в проекте участвуют четыре семьи, проживающие в различных районах г.о. Самара. Так, например, семья Владислава, которому на данный момент всего 1,5 года, проживает в Красноглинском районе. Родители обратились в региональный Центр диагностики и консультирования с тревожностью по поводу развития младшего сына. По результатам первичного приема специалистами междисциплинарной бригады были выявлены ограничения жизнедеятельности ребенка в различных сферах (трудности и в коммуникации, и в межличностных взаимодействиях и отношениях, и в мобильности). Семья включена в проект и получает еженедельную системную помощь специалистами выездной бригады «Домашний консультант».



Для оказания помощи выездная служба укомплектована автомобилем и специальным оборудованием, необходимым для проведения занятий. Родителям доступна дистанционная форма оперативного консультирования и информационной поддержки. Также в настоящее время для родителей создается онлайн-школа по вопросам развития и воспитания детей. После закупки оборудования будет организован пункт проката.



Главная задача специалистов «Домашнего консультанта» — своевременно выявить и снизить риски развития заболевания у малышей, максимально вовлечь в процесс окружающих его взрослых.



Реализация проекта продлится до конца 2025 года. В дальнейшем планируется распространение опыта выездной службы ранней помощи на все обособленные структурные подразделения Центра диагностики и консультирования, расположенные в различных округах Самарской области.



Для записи на первичный прием в Службу ранней помощи Центра диагностики и консультирования Самарской области можно обратиться несколькими способами: по номеру телефона 8(846)9568422 либо на адрес электронной почты ocdk@mai.ru либо через официальную группу ВКонтакте https://vk.com/cdkso.