В Самарской области работает выездная бригада для помощи малышам с особенностями развития

Я нашел ошибку
Главные новости:
Первый вопрос повестки — рассмотрение паспортов национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Беспилотные авиационные системы» и входящих в его состав федеральных проектов.
Вячеслав Федорищев провел заседание Президиума Комиссии Госсовета по направлению «Промышленность»
На оперативном совещании в облправительстве обсудили, как в регионе организовано зимнее содержание дорог, как идет очистка дворов от снега и наледи.
Вячеслав Федорищев поручил проработать долгосрочные контракты на содержание дорог и усилить контроль за работой управляющих компаний
Компания-инициатор намерена построить производственный комплекс по выпуску полимербетонных изделий системы водоотведения и изделий для агропромышленного комплекса.
В Чапаевске построят производство полимербетонных изделий
Водитель иномарки в условиях сильного снегопада не справилась с рулевым управлением и оказалась в сугробе. Самостоятельно выбраться из снежного плена женщина не смогла.
Полицейские региона помогают автомобилистам выбираться из снежного плена
Всего на федеральный этап конкурса в этом году было подано 135 заявок из 64 регионов.
Кадровый центр Самарской области – в числе призеров Всероссийского конкурса
В программе мероприятия – образовательно-тренинговый блок, церемония подведения итогов и награждение лидеров Областного рейтинга отрядов «серебряных» волонтеров.
Итоги года деятельности "серебряных" волонтеров подведут в Самаре 20 декабря
Для участия в акции «В Новый год - без долгов!» необходимо оплатить квитанцию за ноябрь, внести рекомендуемый платеж за декабрь и погасить задолженность в случае ее наличия.
У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» осталось две недели, чтобы принять участие в новогодней акции
Лидерами рейтинга в области развития ИИ стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область.
Нейросеть составила рейтинг активности регионов России в области ИИ
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.91
-0.52
EUR 108.7
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ и актёры самарского театра «Город» приглашают на мастер-класс по сценарному искусству
СОУНБ приглашает самарцев на музыкальную программу в преддверии Рождества
Предновогодняя лекция о новогодних игрушках пройдет в Музее Рязанова 21 декабря
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области работает выездная бригада для помощи малышам с особенностями развития

17 декабря 2024 13:24
152
В Самарской области работает выездная бригада для помощи малышам с особенностями развития

В Самарской области уже почти 4 месяца работает выездная служба ранней помощи «Домашний консультант». Служба создана на базе Центра диагностики и консультирования Самарской области. Проект реализуется на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва).

Цель проекта – создание условий для обеспечения доступности ранней помощи по месту жительства. Деятельность выездной службы направлена на содействие физическому и психическому развитию детей в возрасте от рождения до 3х лет, улучшение их функционирования в естественных жизненных ситуациях, содействие формированию позитивных взаимоотношений детей и родителей и других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, а также повышение компетентности родителей в вопросах развития и воспитания особенного ребенка.
Особенностью проекта является непрерывность на протяжении его реализации, и максимальная вовлеченность родителей и членов семьи, которые выполняют рекомендации специалистов между домашними визитами выездной бригады.

Команда, состоящая из специалистов различного профиля (логопеды, дефектологи, психологи, врачи) оказывает помощь на дому семьям с малышами с особенностями развития, не имеющих возможности посещать учреждение самостоятельно. Для каждого ребенка разрабатывается и реализуется индивидуальная программа ранней помощи и организуется коррекционно-развивающее пространство в домашних условиях. Это поэтапный процесс, начиная с выявления проблем в развитии ребенка, проведение междисциплинарной оценки, составления индивидуальных программ помощи и сопровождения семьи, постоянный контроль динамики в течение действия проекта и заканчивая процессом подготовки ребенка в дошкольное учреждение.

В настоящее время в проекте участвуют четыре семьи, проживающие в различных районах г.о. Самара. Так, например, семья Владислава, которому на данный момент всего 1,5 года, проживает в Красноглинском районе. Родители обратились в региональный Центр диагностики и консультирования с тревожностью по поводу развития младшего сына. По результатам первичного приема специалистами междисциплинарной бригады были выявлены ограничения жизнедеятельности ребенка в различных сферах (трудности и в коммуникации, и в межличностных взаимодействиях и отношениях, и в мобильности). Семья включена в проект и получает еженедельную системную помощь специалистами выездной бригады «Домашний консультант».

Для оказания помощи выездная служба укомплектована автомобилем и специальным оборудованием, необходимым для проведения занятий. Родителям доступна дистанционная форма оперативного консультирования и информационной поддержки. Также в настоящее время для родителей создается онлайн-школа по вопросам развития и воспитания детей. После закупки оборудования будет организован пункт проката.

Главная задача специалистов «Домашнего консультанта» — своевременно выявить и снизить риски развития заболевания у малышей, максимально вовлечь в процесс окружающих его взрослых.

Реализация проекта продлится до конца 2025 года. В дальнейшем планируется распространение опыта выездной службы ранней помощи на все обособленные структурные подразделения Центра диагностики и консультирования, расположенные в различных округах Самарской области.

Для записи на первичный прием в Службу ранней помощи Центра диагностики и консультирования Самарской области можно обратиться несколькими способами: по номеру телефона 8(846)9568422 либо на адрес электронной почты ocdk@mai.ru либо через официальную группу ВКонтакте https://vk.com/cdkso.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С 13 января Куйбышевская магистраль запускает первый Самарский диаметр в Самарской области.
17 декабря 2024  13:04
С 13 января Куйбышевская магистраль запускает первый Самарский диаметр в Самарской области.
168
За вчерашний день в Самаре выпало 16 мм осадков
17 декабря 2024  12:45
За вчерашний день в Самаре выпало 16 мм осадков. Последствия снегопада устраняли всю ночь
165
В Самаре на площади Куйбышева готовят красочные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках»
17 декабря 2024  12:36
В Самаре на площади Куйбышева готовят красочные локации, вкусное угощение и катание на «ватрушках»
307
В Самаре на 17 января выпало 69% от месячной нормы снега
17 декабря 2024  10:58
В Самаре на 17 января выпало 69% от месячной нормы снега
191
Самарцев приглашают к участию в опросе, касающемся мер поддержки семей с детьми
17 декабря 2024  10:53
Самарцев приглашают к участию в опросе, касающемся мер поддержки семей с детьми
219
Весь список