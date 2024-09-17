В Самарской области проведут ярмарки вакансий для горожан

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В Самарской области вновь проведут ярмарки вакансий для местных жителей. Горожане смогут пообщаться с работодателями и узнать больше о вакансиях.

Мероприятия проведут 19 и 20 сентября сразу в нескольких городах. В четверг, 19 сентября, узнать больше о вакансиях смогут жители города Чапаевска с 10:00 до 12:00, в кадровом центре на улице Ленина, 17 «А»; также 19 сентября проведут ярмарку в городе Сызрань, в ДК «Художественный», на улице Советской, 70, с 12:00 до 14:00.

Кроме того, в пятницу, 20 сентября, задать вопрос работодателю смогут в Кинельском районе, на улице 50 лет октября, 53, с 10:00 до 12:00, пишет Самара-КП.