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В Самарской области прошло обучение по созданию контента для госпабликов

10 марта 2025 13:12
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В Самарской области прошло обучение по созданию контента для госпабликов

Специалисты Центра управления регионом (ЦУР) Самарской области провели обучающий семинар для пресс-секретарей администраций муниципалитетов и редакторов муниципальных СМИ. Мероприятие было посвящено развитию системы госпабликов и созданию качественного, информативного контента в социальных сетях.

В условиях распространения фейковой информации в digital-пространстве госпаблики (официальные страницы государственных органов и учреждений) становятся важным инструментом коммуникации между властью и обществом, источником проверенной, достоверной информации. Они позволяют оперативно информировать граждан о важных событиях, инициативах и решениях, а также получать обратную связь от населения. Чтобы такие страницы были эффективными, необходим полезный и интересный контент для аудитории. В рамках обучения специалисты ЦУР рассказали участникам о новых трендах в социальных сетях, поделились рекомендациями по созданию интересных текстов, а также продемонстрировали успешные примеры публикаций. Особое внимание было уделено форматам подачи информации – от текстовых постов до визуального контента, который может повысить вовлеченность аудитории.

Важной частью семинара стала тема работы с рисками. Аналитики ЦУР представили типологию рисков, с которыми могут столкнуться администраторы госпабликов, и объяснили, как их минимизировать. Это особенно актуально в условиях высокой информационной нагрузки и необходимости оперативно реагировать на запросы общества.

Участники обучения задавали вопросы и получали обратную связь от экспертов, что позволило не только углубить знания, но и обменяться опытом.

«Госпаблики – это не просто страницы в соцсетях, это важный канал коммуникации с гражданами. Качественный контент помогает укрепить доверие к власти, сделать ее работу более открытой и понятной для людей. Наша задача – научить специалистов создавать такой контент, который будет отвечать запросам аудитории и современным стандартам», – отметили в ЦУР Самарской области.

Государственные паблики Самарской области доступны на популярных платформах, таких как ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.

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