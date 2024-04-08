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В Самарской области прошел VIII Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди

8 апреля 2024 10:30
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В Самарской области прошел VIII Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди

С 26 марта по 5 апреля 2024 года в Самарской области прошел VIII Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди. «Центр специального образования» Самарской области в рамках фестиваля организовал и представил 26 площадок из разных ведомств: образования, культуры и социальной защиты, СОНКО. Цель мероприятия – распространение информации об аутизме в Самарской области и включение лиц с расстройством аутистического спектра (РАС) в социальную среду и повседневную жизнь. На площадках фестиваля транслировались лучшие практики поддержки людей с аутизмом и их семей: акция «Зажги синим!», конференция «Особенности обучения и воспитания детей с РАС», инклюзивный фестиваль «Мы вместе», адаптированные экскурсии в музейно-выставочный центр, тренинги для педагогов, открытые занятия и мастер-классы, творческие мастер-классы для детей, родителей и специалистов, выставки художественных работ и многое другое.

Художники, педагоги провели на базе Самарской областной библиотеки для молодежи инклюзивную встречу в рамках проекта «Читающая семья».

Сызранский филиал ГБОУ школа-интернат № 2 г.о. Жигулевск организовал детско-родительский квест «Шаг навстречу», где обучающиеся смогли взять на себя различные роли и прожить разнообразные ситуации из социальной жизни.

На круглых столах, «Школах родительского мастерства», «Родительских клубах», прошедших с участием специалистов, медицинских работников, НКО и родителей, обсуждались вопросы социализации и маршрутизации детей и людей с РАС.

На базе детского поликлинического отделения Новокуйбышевской центральной городской больницы» создан выездной консультативный пункт «Как помочь ребенку» с проведением анкетирования по выявлению у детей симптомов РАС и информированию по организации помощи ребенку.

В детской библиотеке № 25 ведущие специалисты читали лекции «Обзор методик и литературы, помогающих в развитии детей с аутизмом».

Специалисты совместно с волонтерами отдела молодежи Хворостянского района провели обучающие встречи с учащимися и студентами.

Педагоги, родители и дети участвовали в тренингах и творческо-практических мастер-классах, организованных специалистами ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город» пос. Придорожный.

В рамках работы площадки «Марафон «Маршрут ребенка с РАС: сопровождение через жизнь» («Центр специального образования») руководители и специалисты здравоохранения, образования, соцзащиты, представители родительской общественности затронули наиболее частые и острые вопросы и проблемы, возникающие в процессе обучения, психосоциальной, медицинской абилитации и реабилитации детей с РАС. Спикеры Самарской, Московской, Воронежской областей делились ценным опытом, который можно реализовывать в своих организациях.

Дети и их родители приняли участие в творческих мероприятиях, мастер-классах, конкурсах, смотрели мультфильмы, читали стихи.

Каждый участник фестиваля имел возможность познакомиться с информационными материалами об аутизме.

Более 900 человек приняло участие в мероприятиях фестиваля в Самарской области, которые создали инклюзивное пространство, где люди с особенностями могут получить поддержку.

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