В Самарской области прошел региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарницы 2.0»

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Мероприятие прошло по инициативе «Движение Первых» и посвящено 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

В Чапаевске, Большечерниговском и Приволжском районе сотрудники полиции и общественники приняли участие в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», посвященной 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, организованной по инициативе «Движение Первых».

Целью мероприятия является приобретение и закрепление участниками навыков начальной военной подготовки, формирование личностных качеств, способствующих дальнейшей успешной самореализации, формирование прочных основ патриотического сознания и активной гражданской позиции.

Торжественная церемония открытия игры началась с выноса флага и исполнения гимна Российской Федерации.

В ходе мероприятия команды соревновались в навыках оказания первой медицинской помощи, прохождении полосы препятствий, в знании истории России и других задачах.

Ребята успешно преодолели все этапы соревнований, продемонстрировав высокие результаты, продемонстрировав дисциплину и стойкость духа.

Полицейские, в свою очередь, рассказали присутствующим об участии сотрудников органов внутренних дел в Великой Отечественной войне и призвали помнить и чтить героические подвиги предков.

Сотрудники полиции, подводя итоги игры, отметили, что это то не просто военно-спортивное мероприятие, а настоящая школа, где ребята, приобретая практические навыки начальной военной подготовки, учатся командной работе, выносливости и взаимовыручке.