В Самарской области прошел Форум работников социальной службы

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Форум работников социальной службы «Семья. Забота. Долголетие» прошел во Дворце спорта им. В. Высоцкого. Мероприятие было посвящено Дню социального работника. Организатором события выступило министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Основной задачей мероприятия стал обмен опытом разработки и внедрения самых передовых эффективных практик в сфере социальной поддержки и социального обслуживания.

Участниками этого масштабного мероприятия стали 300 человек - руководители и работники организаций социального обслуживания, осуществляющих социальное обслуживание граждан, а также представители заинтересованных смежных ведомств.

Открыл форум Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В своем приветственном слове он подчеркнул: деятельность социального работника - это всегда служение людям. «Все свои знания, силы и опыт вы отдаете тем, кто нуждается в помощи. Благодаря вашему неравнодушию, терпению, энтузиазму многие семьи c детьми, ветераны, граждане с ограниченными возможностями здоровья получают необходимую поддержку. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и их близким. Сегодня мерами социальной поддержки в Самарской области охвачено в общей сложности более 1 миллиона человек — а это каждый третий житель региона», - отметил глава региона.

В рамках форума состоялись тематические секции, на которых специалисты обменивались опытом, формировали свои предложения по развитию практик и проектов в сфере социальной поддержки в нашем регионе, которые войдут в резолюцию форума.

Одной из самых важных и приоритетных тем стала поддержка участников СВО. На одноименной секции обсудили всестороннюю поддержку участников СВО, вопросы оказания им стационарной помощи, а также приоритетное право участников СВО на государственную помощь в виде социального контракта.

На секции под названием «Самарское долголетие» обсудили перспективы развития гериатрической службы, развитие системы долговременного ухода, а также организацию доступной и эффективной социальной помощи пожилым людям на дому. Одной из важнейших тем стала реализация проекта «Самарское долголетие», который реализуется в нашем регионе по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева и стал частью нацпроекта «Семья».

Одним из докладчиков на данной секции был директор Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Александр Постников, курирующий проект «Самарское долголетие»: «Знаете, что самое важное в нашей профессии? Каждый день мы помогаем людям находить свой путь к активной и полноценной жизни, справляться с трудностями и просто быть счастливее. Здесь, в стенах Дворца спорта мы обсудили ключевые направления развития социальной сферы региона. Именно они помогут улучшить качество жизни самарцев. Этот форум стал уникальной платформой для обмена опытом, внедрения инноваций и создания комфортной среды для всех!».

На другой секции обсуждали жизнеустройство детей-сирот, внедрение инновационных форм работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, организацию отдыха и оздоровления детей и ряд других вопросов. Модератором секции стала Екатерина Сеницкая, общественный советник Губернатора Самарской области по вопросам социальной политики, куратор проекта "Вызов" в Самарской области. Напомним, что одна из основных задач данного проекта, который реализуется в рамках стратегической программы Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка «Дети в семье» - профилактика и снижение социального сиротства. Наш регион в числе 14 субъектов страны определен пилотной площадкой для реализации данного проекта.

«Моя секция «Вызов» - про семьесбережение и поддержку семей. Секция получилась очень живая и насыщенная, запланированного времени, конечно, нам не хватило, потому что с коллегами работали по таким важным темам как жизнеустройство детей-сирот, помощь замещающим семьям, чтобы максимально предотвратить возможность возврата детей из замещающих семей в государственные учреждения. Обсудили инновационные формы работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, важность включения таких семей в систему ранней помощи. Затронули и тему укрепления репродуктивного здоровья населения, создания условий, которые способствуют рождению здоровых детей. Я благодарю всех спикеров за продуктивную работу!», - подчеркнула Екатерина Сеницкая.

В завершение мероприятия состоялась пленарная сессия и торжественная церемония награждения лучших представителей отрасли почетными званиями, медалями, грамотами и благодарностями. Награды вручал Губернатор региона Вячеслав Федорищев. Обращаясь к социальным работникам накануне профессионального праздника, он сказал: «Уверен, что благодаря вашему трудолюбию, энергии мы сможем справиться со всеми актуальными задачами, эффективно работать на благо наших жителей. Большая поддержка всех – это национальный проект «Семья». Мы продолжим поддерживать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям позволит охватить более 42 тыс. семей, где воспитывается более 140 тыс. деток. Эта работа будет усиливаться».

Напомним, что 2025 год объявлен в регионе годом, открывающим десятилетие многодетной семьи.

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области.