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В Самарской области прошел форум для социально-ориентированных НКО «Форточка ресурсов». Он состоялся на площадке регионального центра «Мой бизнес». В событии приняли участие представители некоммерческих организаций, которые только начали свою деятельность и нуждаются в поддержке со стороны более опытных коллег.

Форум объединил представителей свыше 50 НКО из Самарской, Ульяновской и Оренбургской областей. Участники узнали о возможностях и ресурсах, которые они могут привлекать для эффективной работы. Как отметили организаторы события - СРОО «Ресурсный клуб», - форум поможет повысить устойчивость деятельности некоммерческих организаций Самарской области.

Социально-ориентированные НКО Самарской области активно привлекают возможности, созданные для них в регионе. Одним из востребованных инструментов поддержки является конкурс грантов, который был возобновлен в 2019 году по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова. Теперь самые значимые идеи ежегодно получают финансовую поддержку региона. В 2023 году общий объем грантового фонда превысил 81 млн рублей. Это средства регионального бюджета и Фонда Президентских грантов.

Форум «Форточка ресурсов» - один из примеров реализации социального проекта, благодаря грантовой поддержке.

«Важно поддерживать те идеи и проекты, которые помогают нам в решении многих социальных задач. Это и развитие культуры, спорта, и патриотическое воспитание подрастающего поколения, и работа с социально-уязвимыми группами населения. Весной мы снова объявим старт приема заявок на конкурс грантов и рассчитываем на активность от неравнодушных и инициативных команд Самарской области», - акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одним из спикеров форума «Форточка ресурсов» стала Татьяна Гераськина, руководитель департамента развития отраслей экономики и прогнозирования качества жизни населения региона минэкономразвития Самарской области. Она подробно рассказала участникам о конкурсных процедурах, подготовке проектов, а также о том, на что обращают внимание члены конкурсной комиссии при оценке поданных заявок.

Победителями конкурса грантов 2023 года стали 64 проекта из 18-ти муниципальных образований Самарской области. Минимальная сумма гранта составила 205 тысяч рублей, а максимальная – 2 млн рублей.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области