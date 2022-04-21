В Самарской области пройдет военный Парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

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В Самаре в 2022 году традиционно центральное событие – военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – пройдёт на площади Куйбышева 9 мая. В память об этом великом событии военные парады пройдут во многих городах России.

В апреле 2022 года прошло расширенное заседание регионального оргкомитета «Победа», центральной темой которого стала подготовка к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и подведению основных итогов патриотической работы в Самарской области за 2021 год.

В ходе заседания Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что торжества, посвящённые 77-й годовщине Победы, должны пройти достойно, на самом высоком уровне и затронуть максимальное количество граждан. Распространение пандемии в настоящее время идет на спад. Это позволяет осторожно и взвешенно снимать санитарные ограничения, в том числе на проведение массовых мероприятий.

В военном Параде на площади Куйбышева примут участие соединения и воинские части Министерства обороны РФ, других силовых министерств и ведомств.

Фото: депаратамент информационной политики СО