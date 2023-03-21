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В Самарской области проходит патриотическая акция «Самарский край в поддержку фронта»

21 марта 2023 18:45
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В рамках акции состоится серия благотворительных патриотических концертов в исполнении заслуженного артиста России Сергея Войтенко.

В регионе с 18 по 27 марта 2023 года стартовала патриотическая акция «Самарский край в поддержку фронта». В рамках акции состоится серия благотворительных патриотических концертов в исполнении заслуженного артиста России, композитора, музыканта, продюсера - Сергея Войтенко.

В программе прозвучат известные хиты: «Мы с тобой одной крови», «Пишите своим любимым», «Я русский», «Храни Бог Россию», «Морошка» и др. Акция проходит при поддержке правительства Самарской области, партии «Единая Россия», общественного движения Президента России «Народный Фронт».

«Мы провели уже более трех концертных программ в городах региона: Самаре, Отрадном, Кинеле, Похвистнево. На своих концертах я не только пою патриотические песни, но и рассказываю о проекте «Народный фронт. Всё для победы!», а также о том, как важен вклад каждого из нас в общую победу», – рассказал автор программы Сергей Войтенко.

Во время исполнения песен транслируется видеоряд с кадрами военной операции, а в перерывах между музыкальными номерами фоном акции служит специальная заставка с QR-кодом проекта «Народный фронт. «Всё для победы!», по которому любой желающий может перевести денежные средства в поддержку наших солдат на передовой. После концерта каждый желающий может подойти к стенду проекта «Народный фронт. Всё для победы!», возле которого волонтеры Народного фронта расскажут про уже оказанную помощь, а также примут гуманитарную помощь или помогут сделать денежный перевод.

Вход на концерты свободный. Возрастное ограничение 0+.

График запланированных концертов:
22.03 в 18:00 МБУК «Жигулевский Дворец культуры» г.о. Жигулевск
23.03 в 17:00 МБУК «ТКК «Дворец культуры», г.о. Новокуйбышевск
24.03 в 13:00 МБУ «Социокультурный досуговый комплекс», г.о. Чапаевск
25.03 в 12:00 МБУК «Дом культуры «Заря», г.о. Самара
25.03 в 16:00 МАУ «Дворец творчества» ДК «Нефтяник», г.о. Самара
26.03 в 12:00 ДК «Железнодорожник», г.о. Октябрьск,
26.03 в 17:00 МБУ «КДК» ДК «Горизонт», г.о. Сызрань
27.03 в 17:00 МАУ «КЦ «Автоград», г.о. Тольятти

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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