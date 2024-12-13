В Самарской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

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Цель ОПМ - выявление лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов.

С 9 по 13 декабря текущего года на территории Самарского региона проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», основная цель которого - выявление лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов.

В мероприятиях принимают участие полицейские патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные полиции, инспекторы исполнения административного наказания и судебные приставы.

Так, в Сызрани сотрудники Госавтоинспекции совместно с судебными приставами задержали автомобиль Toyota Corolla. У владельца транспортного средства обнаружена задолженность на сумму более 40 000 рублей. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Также во время проведения ОПМ, полицейскими в отношении правонарушителей составлено 39 административных материалов по ст.20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Информацию о неоплаченных штрафах можно получить в территориальном отделе полиции по месту жительства, в подразделении судебных приставов, а также в личном кабинете на Едином портале госуслуг.