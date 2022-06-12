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В Самарской области проходит акция «Внимание дети! Летние каникулы!»

12 июня 2022 17:16
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Сотрудники Госавтоинспекции Самары провели профилактическое мероприятие на набережной Волги.

В Самарской области проходит акция «Внимание дети! Летние каникулы!».

Участникам дорожного движения напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и безопасности на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции Самары провели профилактическое мероприятие на набережной Волги. Полицейские напомнили жителям и гостям областного центра о правилах безопасного перехода проезжей части, как по регулируемым, так и по нерегулируемым пешеходным переходам. Также инспекторы рассказали взрослым и детям, как вести себя на остановках общественного транспорта, настоятельно рекомендовали водителям-родителям заботиться о своих маленьких пассажирах, не забывать пристегивать ребенка и себя ремнем безопасности и отметили. Кроме того, юные пешеходы узнали о необходимости использования световозвращающих элементов. Всем участникам мероприятия вручили яркие наклейки и объяснили, что данные приспособления позволяют стать более заметными для автомобилистов в темное время суток.

Сотрудники ОГИБДД  Жигулевска совместно с инспектором ОДН Александром Митрофановым провели профилактическую работу с детьми и родителями, гуляющими во дворах города. Автоинспекторы обратили внимание ребят на то, что необходимо быть внимательными не только на проезжей части, но и во дворах, где также движутся транспортные средства. Родителям сотрудники полиции посоветовали на своем примере воспитывать законопослушных участников дорожного движения. В завершение бесед каждый ребенок получил полезный подарок -световозвращающий брелок.

Также сотрудники ОГИБДД Жигулевска вместе с волонтерами Дома молодежных организаций провели акцию «ПДД на асфальте». Участники мероприятия с помощью белой краски нанесли на асфальт перед пешеходными переходами города фразы-напоминания «Сними наушники», «Отвлекись от телефона», «Возьми ребенка за руку», которые заставят пешеходов задуматься о правильном и безопасном переходе дороги, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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