В Самарской области проходит акция «Узнай о своих долгах»

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В рамках информационной акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области проверили на наличие долгов почти 800 человек.

Судебные приставы региона вновь проводят информационную акцию «Узнай о своих долгах». Сотрудники Службы помогли узнать о своей задолженности жителям крупных городов и небольших населенных пунктов региона.

В ходе мероприятия судебными приставами выявлено свыше 260 должников по различным категориям исполнительных производств, чей общий долг превысил 1 миллион рублей. Из них свыше 54 человек решили погасить задолженности до применения к ним мер принудительного характера.

Почти 760 гражданам, решившим проверять себя самостоятельно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который расположен на официальном сайте ведомства (https://r63.fssp.gov.ru/iss/ip), были розданы листовки-памятки о его работе. Также свыше 110 граждан попросили судебных приставов установить им мобильное приложение «ФССП», которое позволяет подписаться на рассылку уведомлений о возбуждении исполнительных производств.

Акция «Узнай о своих долгах» продлится до конца мая.