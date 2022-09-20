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В Самарской области продолжают работать пункты отбора на военную службу по контракту, где можно будет получить всю необходимую информацию и записаться в «Самарский батальон».



Заключившим контракт предусмотрена единовременная региональная выплата, а также гарантированы все льготы и социальные гарантии, их перечень и подробности можно узнать на официальном сайте Министерства обороны РФ в разделе «Соцгарантии».



Подробности на сайте Министерство Обороны Российской Федерации.



Записаться в именной «Самарский батальон» можно по следующим телефонам: 8 (846) 332-39-37 и +7 996-746-42-02.



Стационарный пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 147, сообщает пресс-служба администрации Самары.