В Самарской области продолжается выдача призов викторины «За родное - за своё»

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Продолжается выдача призов победителям викторины «За родное – за своё». В городских округах и муниципальных районах Самарской области работают Центры выдачи призов. 655 уникальных номеров из числа участников викторины стали обладателями внушительного призового фонда: 5 автомобилей «Лада Веста», 50 поездок на международную выставку-форум «Россия», 100 туров выходного дня по Самарской области и 500 туристических наборов.

Все они опубликованы на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области». Сотрудники центра по обработке данных викторины сами связываются с победителями, чтобы сообщить, как и когда получить приз, также можно уточнить информацию по телефону горячей линии викторины 8-800-505-78-63 ежедневно с 9 до 20 часов.

Напомним, в Самаре Центр выдачи, где могут получить призы победители викторины, зарегистрированные в городе Самаре, расположен по адресу Волжский проспект, д.19 («Дом профсоюзов», 1-й этаж) и работает по следующему графику: 22–23 и 25–29 марта, а также 1 апреля включительно с 10.00 до 19.00.

Для получения приза при себе необходимо иметь:

– отрывной талон викторины, полученный в центре общественного голосования;

– паспорт гражданина Российской Федерации;

– свидетельство ИНН;

– свидетельство СНИЛС.

Викторина «За родное – за своё», проходившая 15, 16 и 17 марта, является частью масштабной областной общественно-просветительской акции «За родное – за своё», приуроченной к 175-летию со дня основания губернии. Просветительская акция стартовала в феврале и продолжится до конца 2024 года. Основными площадками проведения акции являются официальные группы самарского филиала «Российского общества «Знание» во «ВКонтакте» (https://vk.com/club222722124, https://vk.com/znanie_samgtu).

Присоединиться к проекту и узнать больше об истории Самарской области можно в любое время, найдя материалы акции по хештегам: #ЗаРодноеЗаСвоё, #ВикторинаЗаРодноеЗаСвоё, #ЛекторийЗаРодноеЗаСвоё.

Фото: Администрация Шенталинского района