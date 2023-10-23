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В Самарской области продолжается проект «Подготовка и выход на пенсию»

23 октября 2023 15:18
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Ключевой платформой проекта является электронный сервис для старшего поколения «Подготовка и выход на пенсию».

В рамках проекта и программы «Молоды душой» запланирован комплекс обучающих, мотивационно-развивающих, культурно-творческих, спортивно-оздоровительных мероприятий, где каждый может найти для себя дело по душе, а также реализовать свои возможности в добрых делах и общественно-полезных проектах.

Ключевой платформой проекта является электронный сервис для старшего поколения «Подготовка и выход на пенсию» - на портале государственных и муниципальных услуг Самарской области https://gosuslugi.samregion.ru/. Сервис позволяет выстроить свою траекторию активности на пенсии, а также воспользоваться профильными услугами.

На платформе представлены 128 онлайн-услуг, актуальных для граждан в возрасте 50+ по направлениям: «Будущим пенсионерам», «Пенсионный калькулятор», «Оформление пенсии», «Работающим пенсионерам», «Выплаты, льготы, пособия», «Мое здоровье», «Работа и дополнительное образование», «Культура, досуг, спорт», «Экскурсии и путешествия», «Волонтерство», «Карта жителя Самарской области» и другие.

Сервис упрощает поиск, экономит время на получение необходимой и проверенной информации для старшего поколения, а также содействует развитию активного долголетия, позитивного восприятия возможностей пенсионного возраста, формированию индивидуальных траекторий активности.

Сервис разработан в рамках акселератора социальных решений Агентства стратегических инициатив командой Самарской области с участием представителей Министерства труда, занятости и миграционной политики, общественных и образовательных организаций региона.

Поддержка Сервиса является составляющей региональной программы «Молоды душой», направленной на развитие добровольчества среди граждан старше 50 лет, раскрытие их потенциала, содействие самореализации и улучшению качества жизни.

Осенний марафон добрых дел, Цикл мероприятий по рукоделию и творчеству «Тепло наших рук», Спортивно-оздоровительный проект «Жизнь в движении», Межрегиональный конкурс «Серебряная россыпь звезд», Театр-студия «Совушки» - все это активные события, в которых уже сегодня могут принять участие представители старшего поколения. Подробную информацию можно узнать на сайте https://cspsamara.ru и в группе Вконтакте: https://vk.com/csp_samara. Электронная почта: csp-serebro@mail.ru.

Проект по сопровождению и развитию Сервиса реализуется СРМОО «Центр социальных проектов» при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

 

Фото пердоставлено Центром социальных проектов

 

Теги: Самара

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