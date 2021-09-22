В Самарской области принимают заявки на участие в конкурсе «Лига Лекторов»

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Сбор заявок на конкурс продлится до 26 сентября. «Лига Лекторов» - это масштабный конкурс для просветителей всех возрастов, инициированный всероссийским обществом «Знание». Любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора, совершенствовать навыки публичных выступлений, найти свою аудиторию и получать вознаграждение за отличную работу. Это возможность для студентов и молодых специалистов испытать себя в новом качестве. Участие в конкурсе абсолютно бесплатное.

«Это потрясающая возможность для многих людей открыть в себе новые таланты и побороть страх публичного выступления, - отметила актриса Самарского академического театра драмы им. М. Горького Ольга Жукова. - Ведь в нашем мире многие коммуникации совершаются с помощью интернета и невербального общения, а «Лига Лекторов» позволит освободить эти границы и научиться коммуницировать, убирая любые рамки. Энергия, которая исходит от диктора - это тоже часть навыка и ее нужно направить в нужное русло. А такие программы позволяют изучить своего внутреннего оратора и отточить мастерство. Публичное выступление - это искусство и владея им, можно изменить мир. И здорово, если мир меняется в лучшую сторону, и диктор делится своей энергией, полезными знаниями и навыками. Высказывать свою точку зрения, делиться знаниями — это невероятная мощь и энергия!»

Конкурс проходит в несколько этапов. Сейчас комиссия принимает заявки на сайте.

На втором этапе жюри конкурса отсматривает видео-лекции участников и отбирает спикеров, умеющих легко и доходчиво объяснять сложные темы. В зачет могут пойти и выступления на самые злободневные темы. На третьем этапе лекторы продемонстрируют свои умения в живом выступлении - держать внимание, быть на одной волне со слушателями и не бояться взаимодействовать с аудиторией. Лучших спикеров, прошедших три предыдущих этапа отбора, пригласят для выступления в топовых вузах страны. Лучшего лектора выбирают слушатели, а значит, оценка будет максимально объективной.

Победителей ждут призы от «Знания» и партнеров проекта: звание Лектора Знания и возможность регулярно выступать на площадках страны в рамках мероприятий общества.

Кроме этого, есть возможность выиграть один из 100 авторских туров и попутешествовать по России.