В Самарской области поощрили представителей добровольной народной дружины

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В ходе мероприятия помощникам полицейских вручили благодарности за активное участие в работе, направленной на обеспечение безопасности граждан.

В Самарской области добровольные народные дружины, а также сотрудники частных охранных организаций уже не первый год помогают полицейским обеспечивать общественный порядок на территории региона.

Основными задачами совместного патрулирования являются: профилактика и раскрытие правонарушений и преступлений, обеспечение охраны общественного порядка, проведение бесед с населением с целью повышения правовой грамотности.

Кроме того, представители ДНД и ЧОО оказывают содействие участковым уполномоченным полиции, инспекторам по делам несовершеннолетних и сотрудникам Госавтоинспекции.

В связи с этим, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по городу Тольятти подполковник полиции Денис Малькин и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Елена Верхова вручили «народным помощникам» благодарности за активное участие в совместной работе полиции и общественников, направленной на снижение криминальной напряженности на улицах города, в общественных местах и во время проведения массовых мероприятий.

Вручая благодарственные письма Денис Николаевич и Елена Анатольевна поблагодарили представителей народной дружины и ЧОО за помощь и активную гражданскую позицию.

Начальник Управления МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов подчеркнул: «Стоит отметить, что совместная работа дружинников и полицейских, направленная на обеспечение покоя и безопасности жителей и гостей города, дает свои положительные результаты».