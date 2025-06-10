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В Самарской области полным ходом идет региональная профилактическая акция «На страже детства»

10 июня 2025 12:43
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В Самарской области полным ходом идет региональная профилактическая акция «На страже детства»

В ходе мероприятия полицейские напомнили ребятам основные правила безопасного поведения в период летних каникул.

С наступлением летних каникул полицейские Самарской области, в рамках региональной акции «На страже детства», проводят профилактические мероприятие с детьми и подростками, направленные на формирование навыков безопасного поведения, предупреждение несчастных случаев. организацию досуга и занятости у подрастающего поколения.

Так, в Новокуйбышевске полицейские провели встречу с мальчишками и девчонками, отдыхающими в детском оздоровительном лагере.

В ходе мероприятия начальник отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Анастасия Морозова напомнила ребятам основные правила безопасности дома, на улице, в быту и вблизи водоемов.

Кроме того, сотрудник полиции рассказала участникам беседы, о негативных последствиях употребления алкоголя и наркотических средств и о том, какая ответственность наступает при совершении преступлений и правонарушений.

В Шенталинском районе инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения младший лейтенант полиции Суюмбика Валиуллина совместно с ЮИД напомнила ребятам о важности соблюдения Правил дорожного движения, в том числе, при управлении средствами индивидуальной мобильности.

Сотрудник полиции акцентировала внимание слушателей на необходимости использования световозвращающих элементов на верхней одежде в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости.

В свою очередь, госавтоинспекторы Приволжского района посетили детский пришкольный лагерь дневного пребывания.

В ходе мероприятия инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Сергей Грецов рассказал ребятам о наиболее распространенных причинах дорожных аварий, а также разъяснил правила управления скутером, самокатом и велосипедом.

Госавтоинспектор обратил внимание ребят на «дорожные ловушки», которые могут подстерегать юных пешеходов как на проезжей части, так и при домовых территориях и призвал строго соблюдать ПДД.

В завершение профилактического мероприятия ребятам вручили красочные информационные буклеты.

 

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