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В Самарской области полицейские и «Движение Первых» организовали крупномасштабное профориентационное мероприятие

13 февраля 2025 16:56
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В ходе мероприятия вниманию юношей и девушек представили 8 тематических площадок, посвященных деятельности полиции.

В Самарской области полицейские при поддержке регионального отделения Общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» организовали крупномасштабное профориентационное мероприятие.

С активистами «Движения Первых» пообщался заместитель начальника областного главка МВД генерал-майор полиции Александр Афанасьев.

В Новокуйбышевске, в Доме молодежных организаций при поддержке «Движения Первых» прошло мероприятие, в котором приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев, исполняющая обязанности министра молодежной политики Самарской области, председатель совета регионального отделения Общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» Кристина Гнатюк и представитель Общественного совета при региональном главке МВД Ирина Логинова.

Генерал-майор полиции Александр Афанасьев, обращаясь к присутствующим отметил, что в органах внутренних дел существует более 80 разнообразных профессий, так что каждый может найти себе деятельность по душе и реализовать свои профессиональные стремления.

В ходе мероприятия вниманию юношей и девушек представили 8 тематических площадок, посвященных деятельности полиции.

Все желающие имели возможность познакомиться со специальной техникой, которую используют сотрудники Госавтоинспекции для осуществления безопасности дорожного движения.

На площадке экспертно-криминалистического центра полицейские рассказывали ребятам о процессе дактилоскопии и тайнах раскрытия преступлений, демонстрируя специальный чемодан, который используется для проведения различных экспертиз, в том числе, для снятия следов пальцев рук с поверхностей.

Сотрудники Центра кинологической службы, в свою очередь, познакомили молодых людей с особенностями своей работы и с верными напарниками – собаками, продемонстрировав мастерство дрессировки, отдавая команды, которые безукоризненно выполнялись их четвероногими помощниками.

Отдельное внимание организаторы мероприятия уделили истории образования органов внутренних дел Самарской области, ознакомили участников мероприятия с экспонатами и документами, рассказав о героических буднях стражей правопорядка сквозь призму времени и исторические вехи нашей страны.

Желающие более подробно узнать о поступлении на службу в органы внутренних дел могли посетить конференц-зал и получить подробную информацию об обучениях в вузах системы МВД России, особенностях учебного процесса и требованиях, предъявляемых к кандидатам.

Кульминацией встречи стало выступление оркестра областного главка МВД.

В завершение мероприятия представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ирина Логинова отметила: «Подобные встречи позволяют подрастающему поколению подробно познакомиться с особенностями службы в органах внутренних дел, что играет важную роль для поддержания положительного имиджа сотрудника полиции и помогает молодежи сделать своей осознанный личностный и профессиональный выбор», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

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