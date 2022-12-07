В Самарской области полицейские провели для студентов урок «Безопасность в Интернете»

102

Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности подрастающего поколения.

Сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия со школьниками и студентами, направленные на повышение уровня правовой грамотности молодежи.

Так, сотрудники ГУ МВД России по Самарской области, Управления МВД России по г. Самаре и представители Добровольной народной дружины г.о. Самара провели для студентов самарского филиала «Московского городского педагогического университета» урок «Безопасность в Интернете». Учащиеся вместе с полицейским вспомнили простые правила, которые нужно соблюдать при общении в сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах, а также при размещении личной информации на своих страницах. Сотрудники полиции подчеркнули, что ни в коем случае нельзя указывать персональные данные, разглашать пароли от своего аккаунта, общаться с неизвестными пользователями. Беседа вызвала неподдельный интерес у ребят: школьники активно включились в обсуждение, активно задавали интересующие их вопросы.

Командир Добровольной народной дружины г.о. Самара Иван Андрианов, выбрав доверительную форму общения, обсудил с учащимися тему вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков через Интернет, предостерег от участия в незаконной деятельности и «легком заработке», который могут предлагать в сети. Молодым людям сообщили, что сообщить обо всех известных фактах распространения запрещенных веществ можно по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23 или по номеру «102».

В завершение встречи сотрудники полиции ответили на все интересующие вопросы и рассказали молодым людям алгоритм действий, если в отношении них, их друзей или знакомых совершаются противоправные деяния.