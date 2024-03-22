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В Самарской области полицейские провели антинаркотическую беседу со школьниками

22 марта 2024 10:31
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В Самарской области полицейские провели антинаркотическую беседу со школьниками

Старшеклассникам напомнили о последствиях употребления запрещённых веществ и об ответственности за их незаконный оборот.

В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Приволжскому району майор полиции Шабакаева Ольга провела со старшеклассниками мероприятие, посвященное правонарушениям, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков.

В ходе беседы сотрудник полиции напомнила о вреде употребления наркотических средств, об ответственности, за незаконные приобретение и хранение наркотических средств, объяснила с какого возраста наступает уголовная и административная ответственность за преступления, связанные с наркотиками.

Инспектор отметила, что нередки случаи вовлечения подростков в распространение «закладок», используя сеть «Интернет», под предлогом большого денежного вознаграждения. Уточнила, что сбыт наркотических средств относится к категории «тяжких» преступлений и за их совершение предусматривается уголовная ответственность с лишением свободы на длительный срок. Поэтому, порекомендовала будущему поколению не поддаваться на уловку быстрого заработка легких денег.

Майор полиции разъяснила учащимся, насколько может быть важна любая информация о незаконном распространении наркотических средств и известила о том, что каждый неравнодушный гражданин может обратиться круглосуточно и анонимно сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических веществ:

- по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 (846) 921-22-22, 8 (846) 921-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;

- с помощью сервиса «Прием обращений», расположенного на официальном сайте https://63.мвд.рф.

В завершение встречи инспектор по делам несовершеннолетних ответила на вопросы юных слушателей и призвала вести здоровый образ жизни, самосовершенствоваться, активно проявлять свою антинаркотическую позицию.

Теги: Стоп Наркотик

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