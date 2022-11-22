В Самарской области полицейские особое внимание уделяют работе с несовершеннолетними

73

В рамках второго этапа Всероссийской операции «Дети России-2022» в целях предупреждения распространения наркомании среди молодежи сотрудники полиции Самарской области особое внимание уделяют работе с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении.

Так, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области встретились с воспитанниками нескольких социально-реабилитационных центров региона. Майор полиции Наталья Климай в доступной форме рассказала ребятам о пагубном влиянии наркотиков на организм человека, показала поучительный фильм о вреде наркомании, после чего вместе обсудили увиденное. Наталья Владимировна подчеркнула, что подростки достаточно быстро приобретают сильную зависимость, избавиться самостоятельно от которой невозможно. Беседа вызвала неподдельный интерес у ребят: воспитанники активно включились в обсуждение, как помочь тем, кому пришлось столкнуться с таким злом, как наркотики, предлагали свои варианты. Майор полиции призвала ребят вести здоровый образ жизни, больше времени уделять полезному досугу и сообщила, что делать и куда обращаться, если им стало известно о фактах хранения и распространения наркотиков.

Также сотрудники УНК регионального главка МВД России вместе с представителями Областного детско-юношеского центра развития физической культуры и спорта организовали спортивное мероприятие для детей, оставшихся без попечения родителей, которое прошло под лозунгом «Мы выбираем здоровый образ жизни!». Полицейские провели с детьми разминку, показали комплекс упражнений для общего физического развития. Сотрудники полиции обратили внимание ребят на то, что самое ценное в жизни человека – это здоровье, поэтому необходимо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и сказать «нет» наркотикам и вредным привычкам. Дети с удовольствием приняли участие в различных спортивных состязаниях и пообещали полицейским, что будут постоянно совершенствоваться, ставить новые рекорды и всегда вести здоровый образ жизни.

ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к масштабной Всероссийской операции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23.

Фото: ГУ МВД СО