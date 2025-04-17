В Самарской области полицейские и общественники вручили подросткам их первых паспорта

84

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского проекта «Мы - граждане России», организованного по инициативе «Движение Первых».

В здании администрации Сызранского района, в рамках Всероссийского проекта «Мы - граждане России», организованного по инициативе «Движение Первых», прошла торжественная церемония вручения паспортов подросткам, достигшим 14-летнего возраста. В ходе мероприятия под аплодисменты присутствующих в зале родных и близких двадцать пять юных жителей района, имеющие достижения в учёбе, спорте, волонтерской деятельности, получили свой первый главный документ, удостоверяющий личность.

Ребятам их первые паспорта вручила заместитель начальника отдела по вопросам миграции майор полиции Елена Макарова, заместитель главы Сызранского района Михаил Макаров и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел настоятель храма в честь великомученика Георгия Победоносца протоиерей Александр Устинов.Выступающие с напутственной речью сотрудники полиции и общественники пожелали девчонкам и мальчишкам не бояться идти к намеченным целям, быть активными и гордо нести звание гражданина Российской Федерации.В честь долгожданного события ребятам вручили экземпляры Конституции, нагрудные значки и обложку для паспорта с символикой «Движение первых».