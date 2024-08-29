В Самарской области полицейские и общественники подарили детям полезные подарки к новому учебному году

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Они присоединились к акции МВД России «Помоги пойти учиться».

Накануне Дня знаний сотрудники регионального главка МВД и представители Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области навестили семью пенсионера МВД, получившего травму при исполнении служебных обязанностей.

В семье бывшего сотрудника полиции Максима Рахимова подрастают двое дочерей – Софья и Дарья, которая в этом году станет первоклассницей. Поздравить с Днем знаний девочек приехали представители Совета Ривгат Хузин и Ригиль Курмаев. Будущая первоклассница с радостью встретила гостей, поблагодарила за подарки и пообещала хорошо учиться, слушаться родителей, а также рассказала о своих успехах в фигурном катание, показав медали и кубки. Без подарка не осталась и старшая дочь Софья, которая в этом году пойдет в пятый класс.

Общественники отметили, что сотрудники полиции, как и представители Общественного совета, регулярно проводят работу с подобными семьями, как профилактического характера, так и направленную на оказание помощи различного характера.

Мероприятия в рамках акции МВД России «Помоги пойти учиться» на территории региона продолжаются.