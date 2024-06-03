В Самарской области подвели итоги XVI Областного смотра часовых Постов № 1

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На торжественной церемонии, которая прошла в Молодёжном центре Самарской области, наградили лучших часовых Постов №1. Чтобы выявить победителей Cмотра, участники прошли несколько этапов отбора. Теперь им предстоит представить регион на Всероссийском слёте активистов движения Поста №1.

«Смотр объединяет активистов движения Поста №1 Самарской области и способствует их приобщению к героической истории Родины, воспитывает чувство ответственности и уважения к традициям. Областной Смотр Постов №1 проводится уже в 16-ый раз, и за это время в нём приняли участие более 2000 человек. Многие из них сейчас защищают нашу Родину на СВО. Каждый год мероприятие укрепляет связь между поколениями и способствует формированию гражданской ответственности у молодёжи», – рассказала врио министра молодёжной политики Самарской области Маргарита Переплётчикова.

Смотр часовых Постов №1 проводится в Самарской области с 2007 года. Главной его целью является патриотическое воспитание молодёжи и развитие постовского движения в регионе. Смотр часовых Постов №1 является ключевым мероприятием для патриотических объединений, занимающихся строевой подготовкой. Одним из мероприятий, направленных на подготовку команд, является областная акция единых действий «Перекличка Постов №1 «Этих дней не смолкнет слава», которая проводится в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Участвуя в акции молодые люди подробно изучают историю страны, военные традиции, занимаются строевой подготовкой. В течение года они несут почётный караул в память о ключевых событиях Великой Отечественной войны, локальных войн, значимых памятных датах России и Самарской области. Полученный опыт позволяет участниками достойно показать себя на Смотре.

В 2024 году Смотр проходил в два этапа: отборочный (онлайн) – строевым группам необходимо было подготовить видеоматериал, демонстрирующий выполнение строевых приёмов в составе подразделения, выполнение ритуала смены часовых на Посту №1 у мемориала. Также разместить в социальных сетях работу, посвященную 35-летию вывода советских войск из Афганистана.

12 строевых групп, набравших наибольшее количество баллов в отборе, были допущены к очному этапу и приглашены в МБОУ Школа № 170 г.о. Самара, где состоялся финальный этап Смотра. Финалистам предстояло пройти 5 конкурсных испытаний: военно-историческая викторина, письменный тест по строевому уставу ВС РФ, церемония возложения гирлянды и корзины с цветами, строевой смотр и выполнение ритуала смены Поста № 1 у мемориала.

На всех этапах Смотра оценивали участников офицеры Вооружённых Сил России, главным судьей выступил генерал-майор Сергей Кужилин, член «Союза генералов Самары» и общественной организации «Боевое братство».

«На практике мы видим, что патриотизм в Самарской области – это не просто слова, а очень много дел. Так и молодые люди в регионе не говорят, а делают. Нынешняя молодежь – самая хорошая. Уверен, за ними будущее. Мы видим, что в таком молодом возрасте ребята носят военную форму – это уже говорит о том, что они хотят служить нашей Родине, хотят быть настоящими гражданами нашей страны. И это показывает то, что сейчас, когда идет Специальная военная операция, весь наш народ великой многонациональной России объединился от мала до велика. И пока наша молодежь будет ходить строевым шагом, будет носить форму, страна непобедима!», – рассказал Сергей Кужилин.

По результатам соревнований были определены победители Смотра: третье место занял Юнармейский отряд «Отчизна» из Новокуйбышевска, второе место — Военно-патриотическое объединение «Кадет» из школы №95 Самары, а первое место заняла строевая группа Детско-юношеской военно-спортивной школы «Отчизна» из Новокуйбышевска.

Теперь победители Смотра представят Самарскую область на Всероссийском слете активистов движения Поста №1, который пройдет в сентябре в городе-герое Туле.

«Неожиданная победа вызвала у меня бурю эмоций. Это не первое наше участие, но с каждым годом мы становимся всё более подготовленными, вкладываем всё больше сил. Для меня важна работа в команде, и, благодаря нашему командиру, мы отлично ладим. Хочу выразить огромную благодарность организаторам областного Смотра и всем, кто поддерживал нашу школу», — поделилась Виктория Никишкина, воспитанница Детской юношеской военно-спортивной школы «Отчизна».

Фото - Информационный центр Агентства по реализации молодёжной политики