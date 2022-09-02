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В Самарской области подвели итоги конкурса «Лучший добровольный пожарный»

2 сентября 2022 22:10
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Лучшим пожарным добровольцем признан Алексей Руднев.

В Самарской области подвели итоги смотров-конкурсов на звания «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный», в которых принимали участие добровольные команды муниципальных образований.

В ходе конкурса на лучшую пожарную часть учитывались наличие помещения для размещения пожарной техники, помещений служб, показатели уровня профессионального мастерства и боевой работы личного состава.

Для определения лучшего добровольного пожарного добровольцам предстояло пройти несколько практических испытаний и одно на знание теории по пожарно-тактической подготовке.

По итогам конкурса лучшей добровольной командой стала ДПК с.п. Теплый Стан Елховского муниципального района. Лучшим пожарным добровольцем признан Алексей Руднев из этой же пожарной команды.

Алексей Анатольевич работает пожарным с 2019 года. Неоднократно участвовал в тушении крупных и сложных пожаров. В апреле 2022 года при тушении жилого дома в селе Теплый Стан он своевременно подал пожарный ствол на решающем направлении, в результате чего были созданы условия для успешного тушения пожара.

Вот что Алексей Руднев рассказывает о своей трудной и важной профессии:

«Я проживаю в сельской местности и занимаюсь сельскохозяйственным производством. С детских лет приходилось видеть большую беду, которую огонь приносит людям. Если с ним не бороться, то уничтожается все нажитое добро, а порой и гибнут люди. Профессиональные пожарные подразделения в силу их удаленности не всегда могут обеспечить прибытие к местам вызова на ранних стадиях пожара, поэтому, когда мне предложили стать добровольным пожарным сельского поселения Теплый Стан, я без колебаний согласился.

Первое время без опыта испытывал определенные неудобства и трудности, но со временем эта работа меня «захватила». Здесь есть и элементы риска, напряженности, и главное, я чувствую огромное удовлетворение от результатов моего труда на фоне сохраненных материальных ценностей и жизней людей от огня.

Я горжусь тем, что участвую в этом нужном, важном и благородном деле», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МЧС СО

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