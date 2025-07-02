В Самарской области подведены итоги операции «Должник»

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По результатам рейдовых мероприятий принудительно взыскано около миллиона рублей, а также пресечено 263 административных правонарушения.

Как сообщила начальник отдела организации применения административного законодательства управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Елена Мешалкина: «Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник», прошедшего на территории губернии с 23 по 27 июня текущего года совместно с территориальными подразделениями ГУФССП России по Самарской области».

Основная цель мероприятия – выявление лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов. В ходе рейдов осуществлялись проверки мест проживания и работы должников с целью привлечения их к ответственности за неуплату административных штрафов и принимались иные меры, предусмотренные действующим законодательством, в том числе наложение ареста на имущество должника.

Подполковник полиции отметила «В ходе профилактического мероприятия проведено 225 рейдов по розыску лиц, уклоняющихся от добровольной оплаты штрафов, наложенных по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях. По результатам мероприятий принудительно взыскано около миллиона рублей, а также пресечено 263 нарушений, административная ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. По итогам рассмотрения протоколов судьями, гражданам назначены административные наказания в виде штрафов в двойном размере ранее неуплаченного штрафа, а также аресты на срок до 15 суток. Работа в данном направлении проводится на всей территории Самарской области и будет продолжена».

Так, во время работы на территории Самарской области полицейские и приставы установили тех, кто не оплатил несколько административных штрафов и не отреагировал на повестки. Во время рейдов полицейские провели разъяснительную работу среди должников. По адресам, где граждан не было дома, сотрудники органов внутренних дел оставили повестки с требованием о явке в отдел полиции. В отношении неплательщиков, разысканных в ходе рейдов, составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Назначенный административный штраф некоторые из правонарушителей оплатили в тот же день.